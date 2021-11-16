Несколько месяцев назад в полицию в Энгельсе поступило сообщение от директора магазина часов о том, что неизвестный проник в магазин и похитил 21 часы на общую сумму 1 851 392 рубля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас установлена причастность к преступлению 34-летнего ранее судимого жителя областного центра, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в совершении другой кражи.

Мужчина дал признательные показания. Часть похищенных часов изъята, остальное, со слов подозреваемого, он успел продать.