Мужчине, подозреваемому в попытке обмануть сироту, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В январе 2018 года жительница Саратова была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору найма из государственного специализированного жилого фонда Саратовской области. В ноябре 2020 года она познакомилась с саратовцем, который заверил ее, что с учетом связей и влияния сможет помочь ей в решении этого вопроса за деньги.

28 августа Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области женщине на общих основаниях был выдан жилищный сертификат на сумму 1 228 326 рублей, с использованием которого она приобрела жилье. После этого мужчина стал заверять ее в том, что именно он повлиял на выдачу сертификата и требовать незаконное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. По поручению Председателя Следственного комитета России расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.