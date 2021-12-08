Предприниматель из Балаково уличен в продаже немаркированного алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Продукция обнаружена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». При осмотре одного из арендованных контейнеров в промзоне, правоохранители нашли около шести тысяч бутылок немаркированного алкоголя стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей и 1600 пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью около 180 тысяч рублей.

Предприниматель поставлял продукты в магазины одного из районов, и решил подзаработать на высоком спросе на алкоголь и табак.