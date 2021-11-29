Труп умершего балашовцы пролежал в квартире не менее трех недель.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в Балашове полицейские вскрыли дверь квартиры, в которой находился труп мужчины. В настоящее время по факту обнаружения погибшего начата доследственная проверка.

Ранее в правоохранительные органы обратились жильцы одного из домов на улице 30 лет Победы. Причиной обращения стало давнее отсутствие 53-летнего соседа. Его полиция нашла в комнате жилища без признаков жизни.

Эксперты полагают, что смерть балашовца наступила около трех недель назад. Её причина устанавливается.