В Саратове на перекрестке проспекта Кирова и улицы Горького установили праздничную композицию к Дню города — несколько разноцветных флагов. Не всем это пришлось по вкусу — вандалы сломали подставку для цветных кусков материи.



В администрации Фрунзенского района Саратова сообщили, что сейчас композицию восстановили.



Если вы видите, как хулиганы что-то ломают или уже испортили, можно сообщить в отдел полиции №6 в составе УМВД России по Саратову по круглосуточному телефону дежурной части 747-106.

Администрация района направила правоохранителям обращение с просьбой увеличить число патрулей на проспекте Кирова.