Сегодня, 8 августа, представители администрации Кировского района Саратова вместе с полицией провели рейд по несанкционированному рынку в районе частного сектора на Большой Садовой улице и Пугачевского поселка. Об этом сообщили в мэрии.

Местные жители и водители неоднократно жаловались на барахолку, потому что она мешает проходу и проезду. Чиновники отметили, что в 2012 году для торговли давали участок, но определенный, выходить за границы которого было нельзя.

— Каждому, кто здесь торгует, мы говорим, что это незаконно, нарушает 104 закон региона. Со стороны которого у нас есть полномочия составлять протоколы, так и со стороны сотрудников отдела полиции в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Также мы разъясняем, что торгуя вдоль дороги, они подвергают себя дополнительной опасности, создают препятствия дорожному движению, создают ряд неудобств для жителей, которые тут прописаны и у которых есть свои заботы и потребности. И в целом это создает неприглядную картину, которая в масштабе города составляет актуальную проблему, — отметил начальник отдела торговли администрации района Владимир Бабкин.

















