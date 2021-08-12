В Октябрьском районе Саратова жители обратились в полицию с жалобами на регулярную стрельбу, предположительно, из пневматического оружия.

Как сообщил очевидец в одной из групп в социальной сети, стрельба слышится с шестого этажа дома 13\17 по 2-му Детскому проезду, причем в направлении детского сада №235.

По словам горожан, из-за этих звуков дети боятся гулять во дворе.

— Пытались поговорить с данными стрелками, были посланы, — отметил автор сообщения.

По его словам, в квартире живут около десяти человек, и там регулярно проходят пьянки. По данному факту полиция проводит проверку.

— Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Думаю, что, скорее всего, это дело рук подростков-хулиганов. Возьму ситуацию на личный контроль! — отметил замглавы администрации Саратова Александр Бурмак.

Позднее он сообщил, что информация не подтверждается, и жалоба может оказаться ложной.