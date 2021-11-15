В ГУ МВД находится материал проверки по факту аварии, произошедшей в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16 октября около 13:05 в районе дома № 149А на улице Московской автоледи, управляя автомобилем «Audi Q3», сбила 72-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход была госпитализирована в больницу, где позднее скончалась.

Отдел по расследованию ДТП просит откликнуться очевидцев и при наличии предоставить имеющиеся видеозаписи. Обратиться можно по телефонам: 99-49-66, 8-917-209-56-98 или по адресу: Саратов, Чернышевского,88, кабинет № 807/4.