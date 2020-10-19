Полиция ищет свидетелей летнего столкновения, в результате которого погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

ДТП произошло 13 июля около 00:30 на 281-282 километре трассы, ведущей из Сызрани в Республику Казахстан в Саратовском районе.

Дорогу не поделили Nissan Qashqai и мотоцикл «ИЖ Юпитер», погиб пассажир двухколесного транспорта.

Всех, кто что-либо видел, просят сообщить по телефонам телефонам: 994666, 89042438593 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет № 806. Если у вас есть видеозаписи аварии, нужно предоставить их.