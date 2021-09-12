Правоохранительные органы устанавливают личность водителя легкового автомобиля, который 11 сентября сбил двух молодых людей.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной прокуратуре, в минувшую субботу в поселке Первомайский Балашовского района скрылся после ДТП водитель серебристого автомобиля «Lada Priora».

Дорожный инцидент произошёл примерно в 20.21, — уточнили в ведомстве.

«На улице Энергетической поселка Первомайский неизвестный водитель на серебристом автомобиле «Lada Priora» сбил двух молодых людей 16 и 18 лет и скрылся с места ДТП», — рассказали в прокуратуре.

Молодые люди были госпитализированы в районную больницу.

Пока нарушитель не найден. Полиция проводит розыскные мероприятия, которые контролирует прокуратура Балашова.