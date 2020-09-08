В Энгельсе сотрудники ГИБДД остановили грузовик с тамбовскими номерами, в котором везли 149 ящиков немаркированного алкоголя. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Водитель сначала говорил, что перевозит минералку, а потом признался, что следовал с алкоголем по договоренности с двумя незнакомыми мужчинами. Они пообещали ему 10 тысяч рублей.

Задержаны двое предполагаемых организаторов сбыта и поставок горячительного и пятеро человек, которые отгружали спиртное в один из гаражей.

В одной из промзон нашли фуру, в кузове которой была основная партия алкоголя, свыше 15 тысяч бутылок. Водителя задержали.

Выяснилось, что продукцию поставляли из региона РФ, а потом ее развозили по арендованным гаражам.

Возбуждено уголовное дело.