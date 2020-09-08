В Энгельсе сотрудники ГИБДД остановили грузовик с тамбовскими номерами, в котором везли 149 ящиков немаркированного алкоголя. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Водитель сначала говорил, что перевозит минералку, а потом признался, что следовал с алкоголем по договоренности с двумя незнакомыми мужчинами. Они пообещали ему 10 тысяч рублей.
Задержаны двое предполагаемых организаторов сбыта и поставок горячительного и пятеро человек, которые отгружали спиртное в один из гаражей.
В одной из промзон нашли фуру, в кузове которой была основная партия алкоголя, свыше 15 тысяч бутылок. Водителя задержали.
Выяснилось, что продукцию поставляли из региона РФ, а потом ее развозили по арендованным гаражам.
Возбуждено уголовное дело.