Две саратовские торговые точки, где незаконно торговали алкоголем, лишили лицензии. Об этом сообщили в городском УМВД.

Речь идет об объекте на проспекте 50 лет Октября 85Г и 1-м Топольчанском проезде 7.

На них неоднократно жаловались местные жители, за два года правоохранители составили штрафы на 260 тысяч рублей на первый из объектов и оштрафовали собственника второго на 50 тысяч рублей.

В министерство экономического развития региона направили информацию об этих нарушениях, в итоге теперь торговым точкам запретили работу.