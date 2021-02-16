Браконьеров из Саратовской области задержали в Старополтавском районе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
13 февраля инспектор государственного охотнадзора услышал выстрелы и сообщил правоохранителям. Те прибыли на место происшествия и шесть часов вместе с егерем искали браконьеров в лесу, которые скрывались.
В итоге обнаружили четырех незнакомцев, они пытались уехать на двух снегоходах, избавляясь от оружия и добычи.
Полицейские были на этом же средстве передвижения, они задержали мужчин.
В радиусе около 500 метров обнаружили охотничьи ружья, ножи, разделочный топор, патроны и фрагменты разделанных двух туш косулей. Изъяли и снегоходы. Было установлено место забоя животных.
Злоумышленниками оказались жители Саратовской области в возрасте от 28 до 41 года. Они сознались, что стреляли парнокопытных ради употребления в пищу.
На них заведены уголовные дела, мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.