В минувшую пятницу, 4 сентября, автохам на Lada Priora напал на пешехода с ребенком на Елшанской улице в Саратове. Об этом сообщила местная жительница под ником «Валерия Диль» в соцсести «ВКонтакте».

Мужчина еле успел выдернуть дочку из-под колес транспорта, остановил водителя и сказал, чтобы тот развернулся. В ответ на это шофер полез на него с кулаками.

Инцидент попал в поле зрения полиции.

—Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке, проводится проверка. В результате которой будет дана правовая оценка действиям гражданина, — уточнили в городском УМВД.