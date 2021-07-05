Сегодняшней ночью мужчина напал на врача больницы №6 Саратова. В аккаунте учреждения в соцсетях сообщается, что гражданин был в неадекватном состоянии, представился депутатом и только совместными усилиями с ГБР сотрудники больницы смогли усмирить его.

Ситуацию прокомментировала городская полиция. Сообщение о конфликте поступило правоохранителям вчера, 4 июля, около 23:00. По предварительным данным, 46-летний мужчина сопровождал отца при поступлении к медикам и начал конфликтовать в приемном покое.

Сейчас идет проверка, выясняются обстоятельства случившегося.