Саратовская полиция напомнила о запрете проведения публичных мероприятий в торговых центрах и универмагах, увеселений в санаториях, курортах, гостиницах и других мест отдыха. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Рейды по выявлению нарушителей продолжаются, за несоблюдение правил гражданам грозит штраф до 13 тысяч рублей, должностным лицам придется отдать до 50 тысяч рублей, юрлицам до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Граждан призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не забывать о дезинфекции и избегать массового скопления людей.