Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в сбыте наркотиков, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в июне 2020 года он решил подзаработать на продаже наркотиков. В начале 2020 года в сентября он приехал в областной центр и в сентябре его задержали у одного из жилых домов на улице Маркина.

При себе у него нашли более 500 грамм запрещенных веществ. Исследование показало, что это наркотики.

Парня задержали, он не стал отрицать своей вины. На него завели уголовное дело,

Юношу взяли под стражу.