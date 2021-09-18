Шины просто спустило. Механических повреждений не обнаружено. Депутат городского совета Леонид Родионов поделился своим мнением относительно произошедшего.

—Возможно, Наталья Караман пытается таким образом привлечь внимание к своей персоне. Лично в средствах массовой информации видел, что на протяжении последних двух дней она попадала в сводки только за спровоцированные скандалы на избирательных участках. Скорее всего решила сменить тактику и выставить себя роли жертвы, — сказал Родионов.

Как стало известно Наталья Караман с одного из УИК уехала с членами комиссии наблюдать за тем, как происходит надомное голосование. Ее доверенное лицо при этом осталось на участке, рядом с которым был припаркован ее автомобиль.

—В ходе надомного голосования кандидат Караман не выявила никаких нарушений. Скорее всего после этого решила спровоцировать скандал, — считает Родионов.