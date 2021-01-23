В эти минуты в центре Саратова проходит несанкционированная акция, которая по оценке нашего корреспондента собрала порядка 800 человек, точные данные уточняются.

Митинг проходит без серьезных происшествий. Большая часть замеченных в ходе несанкционированного митинга людей оказались сторонними наблюдателями, которые вышли на прогулку в выходной день. Так же в акции принимали участие большое количество подростков школьного возраста. Митингующие не отличаются разнообразием лозунгов. Идеи с «кричалками» быстро иссякли и многие начали покидать площадь у Саратовской областной думы. У некоторых участников в руках были флаги США, а также флаг в радужной расцветке.

Стоит отметить, что сотрудники полиции действуют грамотно и корректно. Не применяют к участникам акции силовых методов.