Прокуратура области выявила более 600 нарушений в книге учетов сообщений о преступлениях.

Выяснилось, 535 преступлений, совершенных с помощью гаджетов, были вовсе скрыты от ведомостей, а в 65 представлены не все сведения о злодеяниях.

— Наибольшее количество нарушений связано с тем, что в статистические карточки по уголовным делам не вносились сведения об использовании компьютерной техники при совершении фальшивомонетничества и подделки документов, — отметили в надзорном органе.

Многие преступления, совершенные в интернете, были не зафиксированы, в том числе наркопреступления, кражи, мошенничества.

В настоящее время за эти проступки привлечены к ответственности 13 должностных лиц, из которых пятеро — руководители следственных подразделений и восемь — дознаватели.