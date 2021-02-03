За прошедшие сутки полицейские зарегистрировали три факта обнаружения фальшивых денег номиналом в 500 и пять тысяч рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Купюры обнаружили в Саратове и Балаково сотрудники банков.

Возбуждены уголовные дела.