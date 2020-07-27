Полиция Саратова прокомментировала опубликованную в соцсетях видеозапись с необычным поведением мужчины. Об этом сообщили в городском УМВД.

Напомним, 26 июля местная жительница запечатлела прохожего, который шел по проезжей части как по своему дому, прыгал с машины на машину. Она сигналила мужчине, но тот не реагировал.

Теперь 37-летнего мужчину задержали и доставили в полицию, на него составили протокол по статье «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Материалы проверки направлены в суд.

Еще одна назначена уже по материалам видео.