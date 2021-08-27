Домой Рубрики Новости Саратова Полиция оцепила магазин в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Полиция оцепила магазин в центре Саратова По Новости Саратова - 27.08.2021 133 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 27 августа, сотрудники полиции оцепили территорию возле одного из магазинов в центре Саратова. Об этом пишут очевидцы в социальной сети Вконтакте. Оцепление дома 51 по улице Мичурина произошло в 16:30. Причина пока остается неизвестной. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове состоялось награждение победителей конкурса «Делай на 100» Прилетевший в Россию турок написал на асфальте послание своей возлюбленной Забывчивый сельский житель чуть не лишился мотоцикла ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полиция оцепила магазин в центре Саратова Новости Саратова - 27.08.2021 0 Сегодня, 27 августа, сотрудники полиции оцепили территорию возле одного из магазинов в центре Саратова. Об этом пишут очевидцы в социальной сети Вконтакте. Оцепление дома 51... В Саратове состоялось награждение победителей конкурса «Делай на 100» 27.08.2021 Прилетевший в Россию турок написал на асфальте послание своей возлюбленной 27.08.2021 Забывчивый сельский житель чуть не лишился мотоцикла 27.08.2021 Николай Панков: Надо как можно скорее начать достройку домов для дольщиков 27.08.2021