Сегодня, 27 августа, сотрудники полиции оцепили территорию возле одного из магазинов в центре Саратова. Об этом пишут очевидцы в социальной сети Вконтакте.

Оцепление дома 51 по улице Мичурина произошло в 16:30. Причина пока остается неизвестной.