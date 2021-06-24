Следователи проводят проверку после обнаружения костных останков человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 23 июня оперативники в лесном массиве неподалеку от военного городка Вольск-18 искали без вести пропавшего человека, наткнулись на костные останки.

Прибывшие следователи совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и обнаруженные останки, предположительно принадлежащих человеку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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