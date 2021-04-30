Саратовцы обнаружили на крыше одного из заброшенных домов компанию детей, о чем сообщили в полицию.

Очевидец сообщил, что ребята стояли у края, кидали камни вниз. Это он увидел, когда ехал мимо.

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Несовершеннолетние объяснили им, что оказались здесь из любопытства. Вторая версия событий — их позвал сюда старшеклассник.

Их родители не знали о таком времяпровождении и только полицейские рассказали всю правду. На первым раз горожанам объявили предостережение, а если их дети попадутся еще раз, за этим последует привлечение к административной ответственности.

Правоохранители в ролике уточнили, что «детская шалость» могла закончиться трагедией. И призвали родителей объяснить своим чадам опасность подобных прогулок и сказать, что не нужно соглашаться на предложения провести время в подобных местах.