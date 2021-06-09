Сотрудники полиции Саратова вместе с коллегами из областного УГИБДД вместе с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрокредитования. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

29 мая в дежурную часть поступило сообщение от сотрудницы финансовой организации о том, что неизвестный, угрожая похожим на нож предметом, унес из офиса на Барнаульской улице 27 тысяч рублей и мобильный телефон.

1 июня злоумышленник забрал из объекта на проспекте Строителей в Энгельсе четыре тысячи рублей, через пару часов унес свыше 102 тысяч рублей из саратовского офиса микрокредитования.

Правоохранители установили маршрут передвижения злоумышленника — сотрудники ГИБДД остановили такси, где был 22-летний житель Пензенской области. Спецназовцы скрутили парня и доставили в отдел полиции.

Парень признался в содеянном, у него изъяли большую часть похищенных денег.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили маршрут передвижения злоумышленника. Вскоре они обнаружили и остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. 22-летний житель Пензенской области был задержан и доставлен в отдел полиции.

Молодой человек признался в содеянном. У него изъята большая часть похищенных денег. На него завели уголовное дело и взяли под стражу. Он подозревается в совершении аналогичных преступлений в Пензенской области и Республике Мордовия.

Расследование продолжается.