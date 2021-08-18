Полиция Саратова возьмет под усиленный контроль охрану обанкротившегося завода «Тантал«.

Охрану с завода убрали в июле 2020 года. Сейчас там осталось два человека, которые не патрулируют территорию, а сидят на КПП. В ограждении есть множество прорывов, через которые на территорию завода заходят мародеры. Неоднократно на территории завода появлялись автомобили с иногородними номерами, на которых приезжие вывозили украденную технику.

Сейчас полиция усиленно следит за безопасностью завода. При поступлении информации о проникновении, полиция незамедлительно организует выезды. Нарушители неоднократно задерживались.

С 11 августа 2021 года полиция внесла представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений.