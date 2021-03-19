Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконных азартных игр в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
С августа 2020 по 16 марта 2021 года граждане оборудовали место для таких развлечений в частном доме.
Их деятельность пресекли следователи вместе с полицией и силовиками. Изъяты пять единиц игрового оборудования, с аппаратно-программной конфигурацией, использовавшейся для проведения азартных игр.
Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.