Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконных азартных игр в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С августа 2020 по 16 марта 2021 года граждане оборудовали место для таких развлечений в частном доме.

Их деятельность пресекли следователи вместе с полицией и силовиками. Изъяты пять единиц игрового оборудования, с аппаратно-программной конфигурацией, использовавшейся для проведения азартных игр.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.





