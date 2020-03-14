Полицейские выпустили ролик о профилактике дистанционного мошенничества с участием известных саратовцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В сюжете поучаствовали силач Вячеслав Максюта, региональный омбудсмен по правам ребенка Татьяна Загородняя, депутат гордумы Сергей Улегин, чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев, серебряный призер Олимпиады-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, депутат облдумы Юлия Литневская и депутат гордумы Артем Чеботарев.

Ролик, снятый этой командой должен содействовать пресечению мошенничества. Отметим, что с начала года жители региона получили больше 600 подозрительных звонков или сообщений и лишились 17 миллионов рублей.