Сегодня, 3 июля, в районе 55-го общежития был ранен ножом мужчина. Официальный представитель ГУ МВД Денис Желтов прокомментировал ситуацию нашему корреспонденту.

Пока что известно о проникающем ножевом ранении в области грудной клетки пострадавшего, его госпитализировали. В момент прибытия медиков мужчина был еще жив. Пока что предстоит выяснить личность пострадавшего.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства выясняются.

Напомним, около часа назад в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медики оказывают помощь раненному ножом молодому человеку.