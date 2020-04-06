В сети появилось видео, как несколько человек собрались во вдоре на шашлыки. Отдыхающие включили музыку и стали танцевать, в то время как остальные горожане наблюдали из окон своих квартир — самоизоляция ведь.
Ролик быстро разлетелся по сети и «дошел» до правоохранителей, которые оперативно начали проверку. Эту информация сегодня подтвердили в оперштабе.
— Выясняются обстоятельства произошедшего, действиям жителей будет дана правовая оценка. Напоминаем, что Президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем и призвал граждан ограничить контакты, оставаться дома в целях препятствия распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Ужас, а у нас соседи, муж с женой, под песню Я люблю тебя до слёз, занимались любовью. Здравствуй 37 год!!!
А вы что им ноги держали?
А каким это указом у нас введен «КАРАНТИН»?
Самоизоляция, а завтра самоуничтожение?
Ну может так и надо, надоело жить в состоянии страха и полной не известности.
Соседи обиделись что шашлыка мало