Вчера, 5 августа, в отдел полиции поступило сообщение о нападении собаки на 12-летнюю девочку и 81-летнего мужчину в районе бывшего консервного завода на Заводской улице 9 в Энгельсе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

На место ЧП тут же прибыл участковый, который выяснил, где находится животное. Общественники из «Верного друга» отловили ее, чтобы обследовать на заболевания. Она бездомная.

Правоохранители проводят проверку.

Отметим, что это не единственный случай нападения собаки на человека за последние дни. В Вольске алабай набросился на трехлетнего малыша. Его мать сообщила, что владелице животного не понравилось, как ее сын с другом гуляли у ее дома. Выяснилось, что четвероногое не болеет бешенством.