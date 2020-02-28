Жители Саратовской области активно используют Интернет и социальные сети как способ поиска справедливости.

В закрытой группе «Мамочки Балакова» одна из участниц опубликовала пост с фото, что учащийся седьмого класса школы №6 Балакова на глазах у друзей и прохожих избил пятиклассника. Присутствующие сверстники побоялись вмешиваться, пишет свидетельница, а на замечания взрослых драчу реагировал неадекватно. «Еле растащили» пишет автор.

Сейчас публикация уже удалена, однако в другой соцсети остались скрин-шоты.

В пресс-службе ГУ МВД региона уточнили, что мама потерпевшего мальчика уже обратилась в полицию. Полиция проводит проверку по данному факту. Подробности состояния избитого школьника не сообщаются.