Полиция начала проверку после семейного конфликта в селе Большая Ивановка Татищевского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, мужчина периодически бил беременную жену до синяков, сейчас она находится в больнице. Гражданка никогда не жаловалась на возлюбленного. Проблема попала в поле зрения Уполномоченного по делам несовершеннолетних Саратовской области Татьяны Загородней.

В семье пятеро детей, один из них — сын мужчины от первого брака, остальные четверо совместные.

Сейчас они живут с сестрой отца и останутся там до выписки матери из больницы.

Мужчину привлекли к административной ответственности, он никуда не сбежал, а находится на месте проживания.

После судебно-медицинской экспертизы правоохранители будут решать вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.