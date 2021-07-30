В конце июня текущего года в дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте с заявлением о краже обратилась проводник поезда № 31 сообщением «Саратов – Москва» и ее коллега, которая работала в составе №9 этого же направления. У них украли мобильные телефоны.

Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 30-летний житель Энгельса.

Установлено, что злоумышленник приехал на железнодорожный вокзал в городе уже с планом обогащения. Перед посадкой он зашел сначала в один состав, где увидел открытую дверь купе проводников и украл гаджет, а затем сработал по той же схеме в другом составе.

Сумма причиненного ущерба в первом случае составила свыше 8,2 тысячи рублей, во втором — более 99 тысяч.

Возбуждены два уголовных дела, злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.