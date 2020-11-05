Федеральные СМИ сообщают об избиении саратовца подростками, которые играли в футбол в одном из дворов поселка Солнечный. Все началось якобы после просьбы ребят дать им мяч, который укатился за поле. Мужчина отказался это делать и подумал, что молодые люди нетрезвы, сделал им замечание. Они напали на него в подъезде, избили его и двух женщин, одной из которых 62 года. Те попытались защитить гражданина.

Потерпевший рассказал, что 1 ноября около 15:00 он шел домой и сделал замечание подросткам, которые ругались матом и пили спиртное на детской площадке. Он увидел у них бутылки с горячительным и попросил прекратить, ребята не первый раз проводили время именно таким образом.

Потом он зашел в подъезд, а двое парней догнали его начали бить руками и ногами. Мужчина успел только позвонить в дверь, после чего на лестничную клетку вышла его мать и сказала злоумышленникам, что вызовет полицию, а на домофоне есть камера. Те начали нападать на нее.

Его девушка попыталась сфотографировать нападавших, но ее повалили на землю и стали бить ногами. Тогда мужчина побежал за ними, завязалась драка у дома. Его ударили по лицу, от чего он начал падать. Мать пострадавшего попыталась оттащить нападавшего, но в этот момент его сообщник ударил ее ногой в лицо.

Злоумышленники разбежались, прибыла полиция и задержала юношей, потом все проехали в отдел.

Мужчина указал, что никакого мяча он не видел, во дворе есть площадка, но там играют ребята куда меньше возрастом. Они и кричали, чтобы кому-то подали мяч.

В полиции прокомментировали, что участников конфликта установили, после проверки их действий дадут правовую оценку.