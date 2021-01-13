Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии, в которой погиб главный синоптик Саратовской области Михаил Болтухин. Пресс-релиз распространяет пресс-служба регионального ГУ МВД.

— 26 декабря 2020 года около 12 часов в районе пересечения автодороги, ведущей из села Александровка, с автодорогой, ведущей к селу Березина Речка, произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Suzuki Grand Vitara. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев данного происшествия и обратиться по телефонам: +7-845-299-46-66, +7-904-243-85-93, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом ДТП погиб Михаил Болтухин, много лет возглавлявший региональный центр мониторинга окружающей среды.