Полиция разыскивает мужчину, пропавшего без вести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

23 мая этого года пропал Логинов Александр Юрьевич. Мужчина был одет в черный пиджак, серые брюки или темное трико с белой полоской по всей длине, на голове была черная кепка, обут был зимние, черные полуботинки, на ногах также были махровые черные гольфы.

На вид пропавшему 65-70 лет, ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него темные, вьющееся волосы до плеч, карие глаза, смуглое лицо.

Особые приметы мужчины — у него отсутствует средний палец правой руки до середины третьей фаланги.

Если вы располагаете информацией о его местонахождении сообщите по телефонам: 8-845-2-92-88-38, 92-87-06 или 02. Также можно обратится в ближайший отдел полиции.