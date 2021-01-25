Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 27-летнего саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 1 по 7 февраля 2020 года неизвестная унесла из его квартиры серебряные ювелирные украшения на общую сумму 4,2 тысячи рублей.

Предполагаемую злоумышленницу задержали, ей оказалась 29-летняя безработная местная жительница, которая во всем призналась.

Похищенное у нее не изъяли, поскольку она продала украденное через сайт объявлений в интернете.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.