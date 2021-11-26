Подозреваемый в убийстве 55-летнего жителя Саратова задержан.
Как сообщили в региональном СУ СКР, им оказался 35-летний приятель погибшего.
Напомним, днем 24 ноября соседи услышали сильный шум в квартире дома на улице Тверская.
Была вызвана полиция, которая обнаружила в квартире, где сильно шумели жильцы, тело 55-летнего мужчины. В другой комнате находился 35-летний знакомый погибшего.
Эксперты установили, что причиной смерти хозяина квартиры стала тупая травма шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща.
В настоящее время уголовное дело возбуждено, решается вопрос о выборе меры пресечения для 35-летнего подозреваемого.