Подозреваемый в убийстве 55-летнего жителя Саратова задержан.

Как сообщили в региональном СУ СКР, им оказался 35-летний приятель погибшего.

Напомним, днем 24 ноября соседи услышали сильный шум в квартире дома на улице Тверская.

Была вызвана полиция, которая обнаружила в квартире, где сильно шумели жильцы, тело 55-летнего мужчины. В другой комнате находился 35-летний знакомый погибшего.

Эксперты установили, что причиной смерти хозяина квартиры стала тупая травма шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, решается вопрос о выборе меры пресечения для 35-летнего подозреваемого.