По итогам прошлого года в Саратовской области возбуждено 599 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Были задержаны участники 75 интернет-магазинов, из них в полном составе задержаны организаторы и участники девяти интернет-магазинов.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан оказывать содействие в борьбе с распространением наркотиков — сообщать о фактах и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, пропаганде и рекламе наркотиков по телефону 02 (с мобильного 102), 8(8452)741-333.