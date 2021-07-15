Полиция Саратовской области выявила ОПГ, участники которой пять лет торговали контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

У предпринимателей была сеть розничных точек по Саратову.

Обыски помогли выявить партию сигарет на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Установлено, что за время своей деятельности злоумышленники получили свыше 300 миллионов рублей. Они использовали знаки легальных торговых марок, чем причинили правообладателям ущерб в особо крупном размере.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.