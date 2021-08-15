Сегодня, 15 августа в 00:30, в Саратове, в бар на проспекте Кирова «Пивной бульвар» внезапно нагрянули полицейские.

Бар работал после 23:00, что и стало причиной визита правоохранителей. Работа заведения тут же остановилась, посетителей оставили внутри до окончания рейда.

Об этом рассказал горожанин Александр Орлов в соцсетях. Он отметил, что несколько полицейских «скручивали, выламывали руки, а через десять минут стали всех отпускать».

Произошедшее прокомментировал и.о. начальника пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Владимир Костеров. Он рассказал корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что это был рейд. Несколько из посетителей бара начали проявлять агрессию к полицейским, их доставили в отдел. На одну из гражданок составили дело за оскорбление правоохранителя. Учреждение же ответит за столь позднюю работу.

<iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/MhP3coTnF7E» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>