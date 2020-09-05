Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 57-летней жительницы поселка Дубки. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 9:00 15 августа до 9:00 4 сентября неизвестные унесли из ее квартиры на Гвардейской улице газовую плиту и холодильник «Саратов». Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты-соседи потерпевшей. Женщина в возрасте 36 и мужчина, которому 35 лет.

Они признались, что сдали плиту в ломбард за 1,5 тысячи рублей, а деньги потратили.

Холодильник у них забрали под сохранную расписку.

На злоумышленников возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.