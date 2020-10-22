Сегодня, 22 октября, полиция вместе с чиновниками устроили рейд по масочному режиму в Ленинском район Саратова. Об этом сообщили в городской администрации.

По итогам обследования 14 торговых объектов и сетевых магазинов, где смотрели, есть ли средства для дезинфекции и маски, были выявлены нарушения.

В основном граждане неправильно надевают средства индивидуальной защиты, не закрывают полностью рот и нос.

Сотрудник управления муниципального контроля администрации Саратова Юрий Иванов отметил, что такие рейды проходят каждый день с сентября. В итоге граждане стали более сознательными.

По итогам выезда составили два протокола об административных правонарушениях за нарушение масочного режима.