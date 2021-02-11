Вчера, 10 февраля, в Заводском районе Саратова прошел рейд по выявлению неформальной занятости. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Чиновники вместе с представителями налоговой и полиции выявили шесть работников, которые работали без официальных документов.

Их руководителей пригласили для беседы в администрацию Заводского района города.

Напомним, что за уклонение от официального оформления работников грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Допуск к работе неуполномоченного лица повлечет за собой наказание рублем до 20 тысяч рублей.

Совершение этих правонарушений во второй и последующие разы грозит штрафом в размере до 200 тысяч рублей, а должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от года до трех лет.