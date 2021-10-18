В селе Успенка Пугачевского района в рамках операции «Мак-2021»сотрудниками ППС задержаны двое местных жителей 36 и 30 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

У мужчин изъята конопля и трехлитровая кастрюля с жидкостью темно-зеленого цвета. Как впоследствии было установлено экспертизой, изъятое наркотическое средство это марихуана массой 266,16 гр. и гашишное масло массой 350,58 гр.

Задержанные пояснили полицейским, что нарвали коноплю, чтобы изготовить наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Санкция за подобное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.