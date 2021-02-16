В феврале 2021 года сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте в поезде, следующем из Адлера в Барнаул, задержали наркомана.

В кармане джинс у 36-летнего жителя Ленинградской области обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось растительное вещество зеленого цвета. Анализ показал, что это 30,5 грамма марихуаны.

Мужчина пояснил, что забрал вещество через закладку в Саратове. Часть он употребил сразу, а другую взял с собой в дорогу.

На него завели уголовное дело, теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

