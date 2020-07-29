Саратовская полиция задержала 27-летнего жителя Северо-Кавказского региона и его 31-летнюю знакомую по подозрению в фальшивомонетничестве. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Женщина попала на камеру видеонаблюдения, она расплатилась в магазине купюрой в пять тысяч рублей. Продавец не проверил подлинность банкноты, а сразу дал ей сдачу.

По версии следствия, злоумышленники трижды расплачивались таким образом в разных торговых точках. Они признались, что купили подделки в интернете, забрали из тайника.

Оперативники располагают информацией, что пара сбыла порядка десяти купюр этого номинала.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, мужчина находится под стражей, его спутница под подпиской о невыезде.

Им грозит до восьми лет лишения свободы.