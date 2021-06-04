Полиция вместе с силовиками задержала в Саратовской области мужчину и женщину, которые собирались сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

На участке трассы «Саратов-Вольск» правоохранители остановили их машину. В дверных обшивках авто обнаружили 67 свертков, в которых лежало более десяти килограммов мефедрона.

Подозреваемые работали на интернет-магазин, который специализировался на торговле запрещенными веществами.

Кроме того, в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Крым обнаружили и изъяли 77 тайников с закладками. Там лежало около девяти килограммов мефедрона и почти два килограмма амфетамина.

На злоумышленников завели уголовное дело, расследование продолжается.